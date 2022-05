Applications : Tinder s'en prend à Google pour «abus de position dominante»

Match Group, la maison mère de Tinder et OkCupid, a intenté lundi un procès à Google, qu'elle accuse d'abus de position dominante sur les téléphones, dernier épisode de la rébellion des éditeurs d'applications contre les géants des technologies. «Google domine et contrôle quasi complètement le marché de la distribution des applications sur Android», le système d'exploitation mobile de l'écrasante majorité des smartphones dans le monde, explique Match Group dans son communiqué intitulé «End the Google Tax» («Mettre fin à la taxe Google»).