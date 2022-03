Tindersticks: «Jouer dans un groupe nous fait rester jeunes»

ESCH-BELVAL - David Leonard Boulter, des Tindersticks, nous a

fait part de ses deux passions que sont la musique et le cinéma.

David Leonard Boulter est claviériste et percussionniste dans la troupe Tindersticks. (dr)

L'essentiel: Vous avez enregistré deux BO pour la réalisatrice Claire Denis. Quel plus cela vous apporte-t-il en tant que groupe?

David Leonard Boulter: D'abord, cet exercice est très stimulant. Dans le cinéma, vous traduisez les émotions de quelqu'un d'autre. Dans nos albums, c'est de nos vies qu'il s'agit, on répond donc à nos propres idées.

Comment s'est faite la rencontre avec Isabella Rossellini, que l'on retrouve dans le clip pour «Marriage Made In Heaven»?

La chanson traite d'une conversation entre une actrice et un chanteur. Lorsqu'on a décidé d'en faire un clip, on a de suite pensé à elle, parce qu'on aimait son travail. On a donc contacté son agent. Quelques jours plus tard, après avoir écouté le titre, elle a accepté d'y figurer.

Est-ce que «Songs For The Young At Heart» est vraiment un album pour enfants?

Oui et non. En fait, je crois que les enfants dans l'histoire c'est nous. Jouer dans un groupe nous fait rester jeunes. En tournée, par exemple, tu es nourri, logé, et à l'écart des soucis quotidiens, un peu comme un bébé. Donc, ce disque est aussi bien pour nous que pour ma fille, Lucy.

À quoi peut-on s'attendre lors d'un concert des Tindersticks?

À de l'honnêteté, je pense. Ce que nous voulons, avant tout, c'est partager un moment fort avec tous ceux qui ont bien voulu payer pour venir nous voir.

Recueilli par kwt