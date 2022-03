Tintin au Congo est-il un livre pour adultes?

Pour un comptable congolais vivant en Belgique, la réponse est oui. Il s'apprête à porter plainte en France pour dénoncer le caractère «raciste» de l'album controversé et souhaite qu'il soit retiré de la vente.

Bienvenu Mbutu Mondondo a donc décidé de se tourner vers la justice française et a "demandé à Me Gilbert Collard et à moi-même d'examiner les voies légales pour introduire une plainte en France dans les tous prochains jours", a ajouté Me Ndjakanyi.