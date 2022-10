Bande dessinée: Tintin revit dans une version colorisée

C’est presque une nouvelle aventure de Tintin qui sort en librairie ce mercredi. Les éditions Casterman et Moulinsart publient une nouvelle version colorisée des «Cigares du Pharaon», quatrième aventure du héros à la houppette. Beaucoup plus épais que les albums traditionnels (144 pages au lieu de 62), le nouveau-venu reprend l’édition originelle parue dans «Le Petit Vingtième» entre 1932 et 1934 sous le titre «Les Aventures de Tintin, reporter en Orient», puis en album noir et blanc en 1934.