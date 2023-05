Logement: Voilà à quoi devraient ressembler les tiny houses au Luxembourg

Au moins 2,30 m sous plafond

Il s'agit de «réglementations-types et il reviendra aux communes d'adapter ou non leurs propres règlements», a précisé la ministre. Avant d'ajouter: «Actuellement, l'implantation de ce type d'habitation alternatif, durable et minimaliste se heurte aux différentes réglementations urbanistiques applicables».