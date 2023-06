Innovation au Grand-Duché: TiQuest, la start-up luxembourgeoise qui séduit les Parisiens

Frédéric Lambert/L'essentiel

Petit short et t-shirt sous une chemise à manches courtes. Langage franc et décontracté. Costume au placard, « car il fait trop chaud ». Sur le stand du Luxembourg au salon Viva Technology, Alexandre Marquet détonne par son look et rayonne avec son sens de l’innovation. Un des fondateurs de la société TiQuest propose une solution de ticket de caisse digital, à la fois pour le marchand et à la fois pour le consommateur. Et force est de constater que ses idées ne laissent personne indiffèrent à Paris.

Grâce à un petit boîtier, branché sur une imprimante, le marchand peut recevoir un ticket digitalisé. Immédiatement dans la foulée, grâce à un flow personnalisé, le consommateur peut obtenir son ticket dématérialisé via une application.

« On vient d’être sélectionné par la métropole du Grand-Paris pour développer notre solution dans quatre villes de la métropole », nous apprend Alexandre Marquet. « On est la seule start-up luxembourgeoise et internationale sélectionnée dans ce programme. On va gagner en visibilité et on va pouvoir améliorer notre produit ».

Une levée de fonds à l’horizon

Mais comment une jeune entreprise basée à Luxembourg a-t-elle pu séduire les Parisiens? «Grâce à la simplicité de notre solution, clef sur porte qui prend 5 minutes d’installation », souligne Alexandre Marquet. « On a beaucoup parlé du ticket dématérialisé, mais au final, ce sont les datas contenues dans le ticket qui sont importantes.

Avec ces datas, on va pouvoir améliorer le monde physique. On travaille sur un produit qui prédira les ventes futures pour les marchands pour qu’ils économisent de l’argent et qu’ils réduisent le gaspillage alimentaire. Cela leur permettra d’être plus efficient et de générer plus de revenus ».

En passe de lever des fonds, entre 1 et 2 millions d’euros, TiQuest est en place au Luxembourg depuis mars 2020 et emploie actuellement 3 personnes. Avec une idée claire dans la tête d’Alexandre Marquet: « offrir la digitalisation du monde physique et des outils aux marchands pour digitaliser leurs activités ».