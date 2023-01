Bas-Rhin : Tirs de mortiers, doigts arrachés, voitures brûlées: réveillon turbulent près de Strasbourg

Le bilan sécuritaire de la nuit de la Saint-Sylvestre est «plus favorable que les années précédentes» dans le Bas-Rhin, a annoncé dimanche la préfecture, qui note toutefois «un nombre record d'interpellations», avec une soixantaine de personnes arrêtées.

60 voitures ont été brûlées à Strasbourg. AFP

«Les interpellations sont en très forte augmentation cette année», a indiqué dans un communiqué la préfecture, selon laquelle les forces de l'ordre ont procédé à 62 arrestations durant la nuit du Réveillon, contre 25 l'an passé.

Selon une source policière, les personnes interpellées, «essentiellement des mineurs», l'ont été pour des «tirs de mortiers», des «dégradations» ou encore pour des «détentions d'artifices».

La préfecture avait en effet pris des arrêtés interdisant les pétards et feux d'artifices, la vente d'essence en jerrican et celle d'alcool sur la voie publique et imposant un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans. «Trois agents des forces de l'ordre ont été légèrement blessés, suite à des jets d'artifices», a précisé la préfecture.

Une soixantaine de véhicules brûlés

Elle n'a pas mentionné le nombre de voitures brûlées mais selon une source policière, qui tirait également de cette soirée un «bilan plutôt positif», «une soixantaine de véhicules» ont été incendiés à Strasbourg.

La préfecture n'a pas précisé non plus dans l'immédiat le nombre de personnes blessées en manipulant des pétards ou des feux d'artifice, qui sont très prisés en Alsace pendant les fêtes de fin d'année et occasionnent des blessures parfois importantes. Il y a deux ans, un homme était décédé après avoir eu la tête arrachée par un mortier.

Selon une autre source policière, quatre personnes ont été blessées cette année, dont l'une a eu quatre doigts arrachés en manipulant un mortier. Les trois autres ont été blessés plus légèrement.

«Près de 3 000 policiers, militaires, sapeurs-pompiers et maraudeurs ont assuré la sécurisation des festivités du nouvel an dans le département», a rappelé la préfecture, selon laquelle «cette mobilisation permet de dresser un bilan global de la soirée plus favorable que les années précédentes, en particulier» à Strasbourg.