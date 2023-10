«TK421»: Lenny Kravitz ne cache (presque) rien dans son nouveau clip

À 59 ans et des dizaines de millions de disques vendus, Lenny Kravitz n'a plus rien à prouver: alors que son prochain album est annoncé pour la fin de l'hiver prochain, il a dévoilé un premier titre et un premier clip audacieux, jeudi 12 octobre. Dans «TK421», pas de surprise, on retrouve les sonorités du New-Yorkais sur qui le temps ne semble avoir aucune prise.