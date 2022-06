Au Luxembourg : TNS Ilres modifie son nom et (re)devient ILRES

LUXEMBOURG – L'institut de sondage fondé en 1978 reprend son nom d'origine, simplement ILRES, acronyme signifiant Institut Luxembourgeois de Recherches Sociales.

TNS ILRES (re)devient ILRES! L'institut de sondage a annoncé qu'il revenait à son «nom originel» puisque la marque TNS n'existe plus à l'international, remplacée par Kantar, leader mondial de la data, des études et du conseil. ILReS, qui signifie Institut Luxembourgeois de Recherches Sociales, est né en 1978 et c'est en 2005 qu'il était devenu TNS Ilres.