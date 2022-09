Mondiaux-2022 de cyclisme : Tobias Foss champion du monde du contre-la-montre

Mais dimanche il a réalisé «la course parfaite» pour laisser tout le monde derrière lui. Que ce soit Stefan Küng, en tête lors des deux temps intermédiaires et qui a longtemps cru remporter sa première médaille d’or aux Mondiaux sur route. Ou les deux grands favoris, Remco Evenepoel et Filippo Ganna. Le Belge, venu pour l’or, était visiblement déçu et l’Italien, qui visait le triplé, n’a été que l’ombre de lui-même.