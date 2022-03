En Moselle : «Toi, le Noir, tais-toi»: un match de foot arrêté à Woippy

WOIPPY – Une rencontre de deuxième division de district, entre le FC Woippy et l'équipe réserve de Saint-Julien-lès-Metz, a été définitivement interrompue à dix minutes de la fin, après une insulte raciste.

Une voix s'est alors élevée du banc woippycien, raconte Le Républicain Lorrain: «Toi, le Noir, tais-toi». Le match a été immédiatement interrompu et n'a jamais repris, à la demande de Saint-Julien-lès-Metz. Si l'auteur de l'insulte raciste ne figurait pas sur la feuille de match, le mal était fait. «Au-delà de ces mots malheureux, on n'a vraiment pas envie que les gens nous associent à un club raciste (…). On a fait un gros ménage il y a trois, quatre ans et là, en trente secondes, on fout tout en l'air… On ne cautionne évidemment pas les propos de ce dirigeant, qui aura des sanctions en interne et ne sera plus dirigeant chez nous», a témoigné Jean Saumard, président du FC Woippy, dans les colonnes du quotidien régional.