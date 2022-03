Toilettes bouchées dans la station spatiale

La panne des toilettes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) est devenue un casse-tête qui pourrait conduire dans un cas extrême à un retour prématuré des spationautes sur terre.

Le responsable a pourtant laissé entendre que l'évacuation n'était pas sérieusement envisagée actuellement, le système étant en partie réparé, et a précisé que de nouvelles réparations étaient prévues jeudi et vendredi. Entre-temps, les spationautes peuvent se servir de «récipients de rechange», a-t-il dit.

Depuis une semaine, les trois membres de l'équipage permanent de l'ISS - deux Russes et un Américain - ont dû faire appel à des solutions de secours en raison d'une panne du système d'évacuation d'urine.

La navette spatiale américaine Discovery avec sept astronautes à bord s'est amarrée lundi à l'ISS pour installer le deuxième et plus important module du laboratoire japonais Kibo et livrer une pompe pour les toilettes défectueuses de l'ISS. Elle a aussi apporté des sacs supplémentaires de secours pour les spationautes privés de toilettes.