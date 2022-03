Tokyo devient la ville la plus chère

Tokyo a détrôné Moscou au rang de ville la plus chère du monde pour les expatriés en 2009, selon l'étude annuelle du cabinet de consultants américain Mercer.

L'enquête, basée sur les prix de quelque 200 biens et services (logement, alimentation, transport, habillement, loisirs, etc.) dans 143 villes du monde, montre que deux métropoles japonaises, Tokyo et Osaka, sont couronnées villes les plus chères du monde.