Au Luxembourg : Toléré à la maison, le cannabis restera illégal sur les routes

LUXEMBOURG – Bientôt légalisé, le cannabis fera toujours l'objet d'une tolérance zéro au volant.

Pouvoir cultiver quatre plants et fumer à la maison: avec sa nouvelle loi , le Luxembourg va faire bouger les lignes sur le cannabis. Et se prévaut déjà d’un rôle de précurseur en Europe. Mais en pratique, la légalisation suscite son lot de questions. Notamment sur les routes où le cannabis a un sérieux impact.

Détectable jusqu'à douze jours

Mais alors, un fumeur du samedi soir, pourra-t-il aller travailler en voiture le lundi matin? «Ce n’est pas possible d’indiquer une durée après laquelle une personne peut reprendre le volant comme chaque corps réagit différemment», insiste la police. Le Laboratoire national de santé (LNS) renvoie au consensus de la SFTA (Société française de toxicologie analytique) de 2013, pour expliquer que cela dépend «de l’ancienneté, de la régularité et de l’importance de la consommation». La détectabilité est comprise entre trois et douze heures pour les consommateurs occasionnels et peut aller jusqu’à douze jours pour des consommations importantes et régulières».