Tom Boonen en pleine forme

Au terme des 193 kilomètres de la course, Tom Boonen, de l'équipe Quick Step, a remporté, dimanche, la 62e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

"C'était une course difficile. Une vraie classique. Je suis heureux d'avoir parachevé le travail remarquable de mes équipiers. Avec Maarten (Wijnants) et Sylvain (Chavanel) à mes côtés dans le groupe de tête, la situation était idéale", a déclaré le coureur belge.

"Le poids de la course était sur nos épaules dans les derniers kilomètres et Sylvain a parfaitement assumé. Mon sentiment après ce week-end d'ouverture en Belgique, c'est que je me sens nettement mieux que l'an passé à pareille époque."