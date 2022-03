Etats-Unis – Tom Brady à Gisele: «Je t'aime, amour de ma vie»

États-Unis : Tom Brady à Gisele: «Je t'aime, amour de ma vie»

Le quarterback Tom Brady n'a évidemment pas oublié de remercier sa célébrissime femme, Gisele Bündchen, au moment de faire ses adieux à la NFL.

Quand ils se rencontrent en 2006, ils sont au sommet de leur art tous les deux: elle, fait la couverture des plus grands magazines et collabore avec les plus grandes marques, lui est un des plus grands quarterbacks de NFL. Le mannequin et le sportif, quoi de plus glamour? Ils se marient en février 2009 puis accueillent Benjamin à la fin de la même année et Vivian en décembre 2012. Tom Brady est en outre papa d'un petit Jack né en 2007 de sa relation avec l'actrice Bridget Moynahan («Blue Bloods»).

Inséparables, c'est donc tout naturellement que le sportif - au moment de raccrocher ses gants et son casque - a rendu hommage à celle qui partage sa vie depuis plus de quinze ans.

«Quand je quittais le terrain pour rentrer à la maison, j'ai toujours trouvé la plus aimante et la plus encourageante des femmes, qui a TOUT fait pour notre famille afin que je puisse me concentrer sur ma carrière», a-t-il écrit dans un long message sur Instagram. «Son altruisme m'a permis d'atteindre de nouveaux sommets professionnels et je n'ai pas de mots pour te dire ce que tu représentes pour moi et pour notre famille». Et de conclure en portugais: «Je t'aime amour de ma vie».

De son côté, le top brésilien n'est évidemment pas restée muette. «Je suis tellement fière de toi et de tout ce que tu as surmonté physiquement et émotionnellement pendant toutes ces années», a-t-elle écrit sur Instagram. «Tu es la personne la plus dévouée, la plus concentrée, la plus forte mentalement que j'aie jamais rencontrée (...) Tu ne t'es jamais plaint de toutes les ecchymoses, les courbatures et les douleurs. Tu étais juste concentré sur ton objectif d'être le meilleur leader pour tes coéquipiers». Elle s'est dite «aussi excitée» que lui «à l'idée de ce que le futur [leur] réserve».