La rupture est consommée : Tom Brady et Gisele Bündchen divorcent

La superstar du football américain et la top modèle allemande ont entamé une procédure de divorce, ont annonce vendredi les médias américains.

La demande de divorce de Tom Brady et de Gisele Bündchen a été déposée, affirme le site spécialisé dans les people TMZ. Les documents ont été déposés en Floride vendredi matin par la top modèle et la mégastar du foot US ne conteste pas le divorce.