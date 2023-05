A Miami: Tom Cruise a-t-il craqué pour Shakira?

La presse people en rêve: et si Tom Cruise et Shakira tombaient dans les bras l'un de l'autre? Ils ont été photographiés ce week-end au Grand Prix de Miami et leur entourage confie qu'ils ont bien discuté et passé un moment agréable. «Tom est extrêmement intéressé», a indiqué une source à Page Six. «Il y a une alchimie entre eux». Tom Cruise, 60 ans, et Shakira, 46 ans, sont tous les deux célibataires. L'acteur américain est séparé de Hayley Atwell depuis presqu'un an et la chanteuse a finalisé dans la douleur son divorce avec Gerard Piqué.