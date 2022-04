Cinéma : Tom Cruise dévoile la suite de «Top Gun»

C’est juché en équilibre sur un biplan en vol que Tom Cruise a dévoilé jeudi en avant-première mondiale «Top Gun: Maverick», deuxième volet du film à succès sorti en 1986.

«J’ai montré ça à Tom et il a dit «c’est disponible gratuitement sur internet… Si on ne peut pas faire mieux, alors ça ne vaut pas le coup de faire le film» Et donc il a accepté!» sourit Joseph Kosinski. Avec l’aide d’ingénieurs de l’aéronavale, les cinéastes ont en effet réussi à placer pas moins de six caméras dans le cockpit des jets utilisés pour le tournage.