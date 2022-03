Cinéma : Tom Cruise et Cameron Diaz s'éclatent en Andalousie

Les acteurs américains sont la grande attraction ces jours-ci à Cadix, dans le sud de l'Espagne, où ils viennent de tourner avec des taureaux des scènes de «Knight and day», le dernier film du réalisateur James Mangold.

Les figurants étaient habillés en blancs, avec foulards et ceintures rouges, comme les participants à ces «encierros» très prisés, courus au petit matin dans la capitale de Navarre, et qui attirent chaque année de nombreux touristes étrangers.

Les passages les plus risqués de ces scènes ont été tournés par des doublures des deux stars américaines.