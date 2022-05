À Londres : Tom Cruise joue les gentlemen pour Kate

Le Duc et la Duchesse de Cambridge ont assisté à l'avant-première de «Top Gun: Maverick», jeudi, en présence de Tom Cruise.

Kate était moulée dans une magnifique robe noire et blanche signée Roland Mouret.

C'est devenu une habitude pour le couple princier: Kate et William assistent régulièrement aux avant-premières des films très attendus. Fin septembre, la duchesse de Cambridge avait éclipsé toutes les stars du casting de James Bond en apparaissant sur le tapis rouge dans une robe étincelante.

Cette fois-ci, au Leicester Square Garden, Kate est restée dans la sobriété pour l'avant-première britannique de «Top Gun: Maverick»: elle était moulée dans une magnifique robe noire et blanche signée Roland Mouret. Ses cheveux, lissés, étaient lâchés sur ses épaules dénudées au-dessus desquelles dansaient de magnifiques boucles d'oreilles étoilées de chez Robinson Pelham. À ses pieds, des escarpins Prada. Un sans-faute accordé au smoking élégant de son mari et à celui de la véritable star de la soirée, Tom Cruise, visiblement sous le charme de la princesse.

À noter que l'acteur américain a pu croiser une ex sur le tapis rouge: Hayley Atwell était en effet invitée pour la projection. La comédienne britannique et l'ex de Katie Holmes s'étaient rapprochés sur le tournage de «Mission Impossible 7» et étaient même apparus ensemble à Wimbledon l'année dernière. Une idylle qui n'a finalement duré que quelques semaines.