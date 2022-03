Tom Cruise poursuivi par douze figurants

Le dernier et très controversé film de l'acteur, «Valkyrie» continue de faire parler de lui. Des figurants réclament 11 millions de dollars pour avoir été blessés sur le tournage.

Un panneau se trouve au cœur des nouveaux problèmes que connaît Tom Cruise. En effet, le panneau latéral d’un camion a cédé et est tombé sur les figurants pendant le tournage d’une scène à Berlin, l'an passé. Ces derniers ont été blessés par l’incident et ont souffert de fractures, coupures et ecchymoses.