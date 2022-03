New York : Tom Cruise retrouve enfin sa fille Suri

Près de trois semaines après l’annonce du divorce entre Katie Holmes et Cruise, ce dernier a enfin pu serrer une nouvelle fois sa fille dans ses bras... sous les flashes des photographes.

Comme Tom Cruise et Katie Holmes ont trouvé un accord pour la garde de Suri, la tension est redescendue entre les deux camps en plein divorce.

L’acteur américain a donc fait le déplacement de Los Angeles à New York, mardi, en jet privé, pour voir sa fille et passer quelques jours avec elle. Il n’avait pas revu Suri depuis que Katie Holmes a déposé sa demande de divorce, le 29 juin, et quitté le domicile familial.