Cyclisme : Tom Dumoulin prendra sa retraite à la fin de la saison

Le Néerlandais, 31 ans, vainqueur du Giro 2017, a annoncé vendredi sa décision de mettre un terme à son activité de coureur cycliste professionnel à la fin de la saison.

Lauréat de trois étapes du Tour de France

Le Néerlandais, qui a participé au récent Giro (abandon 14e étape) sans jamais paraître en mesure de lutter pour le classement général, n'est pas prévu au Tour de France dont il a pris la deuxième place en 2018. Après son arrêt en 2021, il avait retrouvé sa place quelques mois plus tard dans le peloton et était monté pour la deuxième fois sur le podium des JO, cinq ans après sa médaille d'argent de Rio déjà dans le contre-la-montre.

«Mon corps se sent toujours fatigué»

Dans un long communiqué, Dumoulin s'est expliqué sur son choix. «En 2020, j'ai eu une année très difficile où j'ai été surentraîné et épuisé à la fin de cette année. Fin 2020, début 2021, je n'étais plus que l'ombre de moi-même et j'ai décidé de faire une pause dans le cyclisme et de penser à mon avenir. Au bout d'un moment, j'ai décidé de continuer comme cycliste. D'une part parce que les JO de Tokyo m'ont attiré mais aussi à cause de mon amour du vélo et de ma passion pour ce monde particulier du cyclisme. Depuis, j'ai parfois montré de très belles choses sur le vélo avec la médaille d'argent de l'année dernière à Tokyo comme point culminant. J'en suis incroyablement fier», a écrit le coureur.