Surprise aux Etats-Unis – Tom Hanks s'invite (encore) sur les photos du mariage

Surprise aux États-Unis : Tom Hanks s'invite (encore) sur les photos du mariage

Une future mariée a eu l'incroyable surprise de poser avec la star américaine au milieu de ses demoiselles d'honneur.

Imaginez la scène: vous quittez l'hôtel avec toutes vos meilleures amies pour vous unir à l'homme de votre vie et là, bim! Tom Hanks vous propose une petite séance photos à vos côtés. Grace Gwaltney n'oubliera sans doute pas le jour où elle s'est mariée avec Luke à Pittsburgh et l'anecdote se transmettra sans doute de génération en génération.

L'acteur, oscarisé pour «Philadelphia» et «Forrest Gump», s'est approché de la femme du jour et a lancé: «Hé, je suis Tom Hanks et j'aimerais bien faire une photo avec vous», raconte Grace qui s'est «figée, je ne savais pas quoi faire», a-t-elle confié à la télévision KCRA. «Il m'a parlé dans l'oreille en me disant que j'étais magnifique et qu'il était très content pour moi», poursuit celle qui a immédiatement reconnu sa voix. «Je pensais à ''Toy Story'' (il double la voix de Woody, ndlr)», sourit-elle.