Série: «J’étais habitué à avoir la tête en bas» avec Spider-Man

Tom Holland: Oui. J’avais juste envie de faire quelque chose de complètement nouveau. J’adore toujours débarquer sur un plateau et me sentir nerveux. Ces dix dernières années, j’étais davantage habitué à être très mal à l’aise suspendu la tête en bas et mon corps moulé dans du Lycra (NDLR: pour incarner Spider-Man). Cette minisérie a été pour moi un immense défi, en tant qu’acteur et producteur, mais aussi personnellement, parce qu’elle a exigé énormément de moi mentalement parlant.