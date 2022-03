Déboire de star : Tom Parker s'est cru à deux doigts de mourir

Le chanteur britannique a raconté qu’il avait failli finir sous les roues d’une voiture. Cette expérience l’a incité à diminuer sa consommation d’alcool.

La soirée en boîte de nuit aurait pu très mal finir pour Tom Parker s’il s’était trouvé une demi-seconde plus tôt au milieu de la route. Le jeune homme, membre du groupe The Wanted, a raconté au Sun qu’il avait failli se faire renverser par une voiture.

«Je courais pour traverser la route et je n’étais vraiment pas loin de me faire renverser. Je me suis dit «P***, j’ai failli mourir», a-t-il déclaré. Le lendemain, Tom, 25 ans, a pu voir ce qui s’était passé car tout avait été filmé par un paparazzo.