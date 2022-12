Alex Sharp dans «Vivre» : Tomber malade et décider de changer toute sa vie

Bien sûr, mais c’est un pari réussi. C’est Kazuo Ishiguro, lauréat du Prix Nobel de littérature et originaire de l’Empire du Soleil levant, qui a réussi le défi et le tour de force d’adapter l’histoire de cet homme qui va changer toute sa vie dès le moment où on lui diagnostique une maladie grave. C’est fort, poétique et touchant.