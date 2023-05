Le Luxembourg en bref: Une tombe vandalisée, la police cherche des témoins

Une des équipes du Lycée de garçons Esch (LGE), Seven To Heaven, a remporté ce week-end la compétition CanSat organisée par l’European Space Education Resource Office (ESERO) Luxembourg. Douze équipes ont lancé leur minisatelitte à 1 000 m d’altitude, depuis la base d’Elsenborn (Belgique). Les élèves ont confectionné des minisatellites dotés de composants pour capter des données scientifiques et d’un parachute. Et ils ont réalisé des relevés pendant la retombée de l’engin, comme la météo ou la pression atmosphérique. Les lauréats représenteront le Luxembourg, lors du concours européen, en juin prochain.