Australie/Luxembourg : Tommy parcourt l'Australie depuis près de trois ans

LUXEMBOURG/AUSTRALIE - Résident de Lintgen, Tommy a mis sa carrière d'avocat entre parenthèses pour partir à la conquête de l'Australie en 2019. Depuis, il s'y trouve toujours.

Depuis 2019, Tommy a totalement changé de vie. Alors résident à Lintgen, au nord de Luxembourg-Ville, et en stage pour devenir avocat, il décide de tout quitter pour réaliser un de ses rêves: partir en Australie avec seulement un sac à dos. «Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse avant mes 30 ans». À l'origine, il prévoyait de quitter le Grand-Duché pendant seulement un an. Finalement, le Covid est arrivé et a chamboulé ses plans, une aubaine pour le trentenaire, qui est donc resté au pays des kangourous. En effet, l'Australie a décidé de fermer ses frontières dès le début de la pandémie de Covid, en mars 2020.

«Quand l'Australie a décrété un lockdown, je me trouvais à Melbourne, après avoir passé trois semaines à Sydney. On a dû rester enfermés pendant quatre mois. Heureusement, j'avais des colocataires sympas», plaisante-t-il. Dès que les sorties ont repris dans le pays, Tommy en a profité pour reprendre la route, à bord d'un 4x4, acheté sur place.

Barman, employé dans un hôtel et jardinier

«J'ai passé toute ma première année en vêtements d'été, tellement il faisait beau». Après un an à barouder et un visa arrivant à terme, le routard n'en a pas terminé avec l'Australie. Mais voyant son compte en banque se vider peu à peu, Tommy décide de travailler sur place, ce qui lui permettra de demander une prolongation de visa. Du monde juridique, il passe alors à celui de l'horeca, en travaillant en tant que barman, employé dans un hôtel mais également comme jardinier. «C'est sûr que c'est moins de stress et de responsabilité que le métier d'avocat».

Même sur la route, le routard gardait un œil sur l'actualité, la pandémie commençait à prendre de l'ampleur partout dans le monde, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre son roadtrip. «J'étais toujours en contact avec ma famille, elle me disait de ne pas revenir au Luxembourg, car au moins, je pouvais voir de belles choses ici». En effet, malgré les frontières fermées, le Luxembourgeois a pu découvrir des paysages incroyables. Le jeune s'est baladé du nord au sud, mais également à l'est et à l'ouest, en passant par la Tasmanie.

Malgré la réouverture du pays prévue le 22 février, Tommy n'a pas l'intention de se précipiter tout de suite sur les billets retour, pour le moment il continue de savourer. Il réside pour l'instant sur la côte est, dans le Queensland, en Australie. Le routard devrait rentrer à Lintgen «en fin d'année». «J'ai eu une nièce et un neveu que j'ai seulement rencontrés par FaceTime. Et puis ma famille me manque et surtout la cuisine de ma mère». Le Luxembourgeois n'a qu'une hâte en rentrant: déguster un plat de «Wäinzoossiss mat Moschterzooss» (saucisse au vin à la sauce moutarde), «C'est excellent ça».