Auto : Tonale, la relance d’Alfa Romeo

HYBRIDE – Avec le Tonale, Alfa Romeo vient de lancer sa course à l’électrification.

Il s’est fait attendre depuis son annonce en 2019. Le Covid est passé par là, les exigences du patron d’Alfa Romeo aussi, car Jean-Philippe Imparato, qui voulait un véhicule «parfait», a fait revoir la copie. Surtout, le petit dernier de la marque au biscione marque le premier pas vers une électrification à tout crin, avec une transition vers le zéro émission de CO2 d’ici 2027. Le SUV compact vient renouveler la gamme du constructeur italien, qui n’avait plus sorti de modèle depuis les excellents Giulia et Stelvio - dont le Tonale est le «petit frère».

Côté style, le coup de crayon est bel et bien italien, rappelant l’affiliation avec le Stelvio et la marque en général. L’élégance et la sportivité sont au rendez-vous, tout comme à l’intérieur, où l’on apprécie le bond technologique avec un passage à une instrumentation 100 % numérique centrée sur le conducteur. L’assistance vocale Alexa d’Amazon est intégrée, et la belle transalpine est même la première voiture à être rattachée à un certificat numérique NFT qui garantit via la block-chain son parcours de vie, entretiens compris.