Est de la France : Tondue et frappée car elle aime un chrétien

Une jeune fille musulmane de 17 ans a été tondue et frappée par sa famille qui lui reproche de fréquenter un homme de confession chrétienne.

Alertée, la police a placé en garde à vue les quatre adultes, les parents, l'oncle et la tante. Ils ont été présentés au parquet jeudi puis à un juge des libertés et de la détention. Placés sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de contacter l'adolescente, ils seront jugés pour «violences sur mineur en présence de mineurs et en réunion», d'ici à l'automne, a indiqué à l'AFP Margaret Parietti, vice-procureure, confirmant une information du quotidien l'Est Républicain.