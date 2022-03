Tonel veut jouer pour les Rangers

Le défenseur portugais du Sporting Lisbonne a indiqué mardi dans un entretien au journal écossais Evening Times qu'il voulait rejoindre les Glasgow Rangers lors du prochain marché des transferts.

Tonel, 28 ans, est également sur les tablettes de la Roma et de la Lazio Rome mais son intention est d'évoluer à Ibrox Park dès le mois de janvier. «Le Sporting est un gros club et je suis très heureux ici mais les Rangers sont un très grand club. Je sais qu'ils me suivent depuis plus d'un an et c'est très flatteur. J'ai joué plusieurs fois à Ibrox Park mais j'espère maintenant que je pourrais porter ce maillot bleu et blanc» a-t-il affirmé dans le Evening Times.