Sur l'île de Paros : Toni Garrn, mariée sublime sur une plage grecque

Le top allemand s'est unie à l'acteur anglais Alex Pettyfer, le week-end dernier, à quelques jours de son 30e anniversaire.

Celle qui fêtera ses 30 ans, le 7 juillet prochain, semble avoir trouvé son équilibre tant professionnel que personnel. Repérée à seulement 13 ans, lors de la Coupe du monde de football en Allemagne en 2006, tout a été très vite: à 15 ans, elle signait un contrat d'exclusivité avec Calvin Klein - elle remplaçait Natalia Vodianova - avant d'enchaîner les défilés pour les plus grands et les couvertures de tous les grands magazines de mode. Elle a notamment été l'égérie de Victoria's Secret, de L'Oréal, de NARS ou encore de Kérastase et de Mugler. Elle a également fait plusieurs apparitions au cinéma: elle a été Reeva Steenkamp, dans le film consacré à l'affaire Pistorius, a été à l'affiche de «Berlin, I Love You» et de «Spider-Man: Far From Home».