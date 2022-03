Toni Musulin placé en détention provisoire

Le convoyeur de fonds soupçonné d'avoir volé 11,6 millions d'euros, dont 2,5 n'ont pas été retrouvés, a été mis en examen mercredi à Lyon pour vol et tentative escroquerie, et écroué, a annoncé son avocat.

Le débat devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et la décision du JLD ont eu lieu à huis clos à la demande de M. Musulin. «Il a été mis en examen pour un vol, ce qu'il a reconnu, et pour une tentative escroquerie, ce qu'il conteste», a déclaré l'avocat, Christophe Cottet-Bretonnier, à l'issue de la présentation de son client. «C'est un dossier embarrassant pour la justice. Mon client encourt seulement trois ans de prison [pour le vol, NDLR] et n'a aucune mention à son casier. On peut donc être tenté d'enrichir le dossier», a-t-il ajouté.