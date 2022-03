Annonce officielle : Tony Estanguet intégrera bien le CIO

Le Français va pouvoir devenir membre du Comité international olympique (CIO), où il avait été élu en août, après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Être «au plus proche des préoccupations des athlètes»

Le triple champion olympique de canoë, qui a raccroché ses pagaies l'automne dernier, deviendra ainsi, à 35 ans, membre de plein droit du CIO pour huit ans, après un vote formel qui devrait avoir lieu lors de la session extraordinaire de l'instance, le 3 ou 4 juillet, à Lausanne. Une tâche importante l'attend déjà: tout comme Jean-Claude Killy et Guy Drut, les deux autres membres français de l'institution olympique, il sera appelé à voter pour choisir la ville hôte des Jeux d'été de 2020 (7 septembre) et le successeur du Belge Jacques Rogge à la présidence (10 septembre) lors de la session du CIO, à Buenos Aires.

«Je suis très heureux de poursuivre, à l'international, l'action initiée au sein de la Commission des athlètes du CNOSF (comité national olympique et sportif français)», a commenté le triple champion olympique, triple champion du monde, et triple champion d'Europe, dans un communiqué. «Le rôle des sportifs au sein du Comité international olympique est essentiel au bon développement du sport de demain. Durant mon mandat, je tâcherai de remplir ma mission au plus proche des préoccupations des athlètes», a ajouté l'ancien céiste. De son côté, le CIO s'est «félicité de la décision du TAS» et «se réjouit de travailler avec Danka Barteková, James Tomkins, Kirsty Coventry et Tony Estanguet» qui seront proposés pour approbation par la session, une fois que la période d'appel de 28 jours sera écoulée.