«Scarface» : Tony Montana bientôt de retour sur grand écran

Une nouvelle version du chef-d’œuvre de Brian De Palma, «Scarface», sorti en 1983 avec Al Pacino, s'intéressera à la montée au pouvoir d'un immigré dans le monde de la pègre.

L'information est rapportée par The Hollywood Reporter, qui annonce le projet voulu par Universal. Le remake du «Scarface» de Brian De Palma (1983), porté par Al Pacino dans le rôle de Tony Montana. sera remis au goût du jour par Jonathan Herman au scénario (Straight Outta Compton) et le cinéaste chilien Pablo Larraín (El Club, No) côté réalisation.

À la production, on retrouverait Marc Shmuger, Scott Stuber, Dylan Clark et Marty Bregman (producteur de la version de 1983). Dans le film de De Palma (lui-même adapté du «Scarface» de Howard Hawks réalisé en 1932) l'action se tenait à Miami, cette fois, elle devrait se dérouler à Los Angeles et s'intéressera à la montée au pouvoir d'un immigré dans le monde de la pègre. Pour l'heure, on ne sait pas qui incarnera le nouveau Tony Montana, ni quand sortira le film.