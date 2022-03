NBA : Tony Parker au tapis face aux Rockets

Les San Antonio Spurs, privés de plusieurs cadres, n'ont pas pesé lourd (98-81) jeudi face à l'équipe-surprise du début de saison NBA, les Houston Rockets, toujours invaincus en six matches.

En l'absence de Tim Duncan et Manu Ginobili, laissés au repos, et de Tiago Splitter et Marco Belinelli, convalescents, les champions en titre n'ont jamais inquiété les Rockets à cause d'une adresse en berne (34,4%). Les Spurs (2 victoires, 2 défaites) vont recevoir la Nouvelle-Orléans samedi avant de s'engager dans un long périple semé d'embuches en Californie, tandis que Houston va affronter Golden State, autre équipe encore invaincue. «Ce n'était vraiment pas notre soirée», a reconnu Tony Parker après la défaite des Spurs, la 6e consécutive face aux Rockets!