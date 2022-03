Tony Parker change encore de dimension

Le joueur français a réussi le match le plus incroyable de sa carrière en NBA en marquant 55 points, assortis de 10 passes et 7 rebonds, mercredi soir.

Et constitue une nouvelle étape dans une carrière NBA déjà riche de trois bagues de champion, deux sélections All-Star et un titre de MVP de la finale 2007. "C'est juste un de ces matches où tout fonctionne. En Europe, j'avais déjà inscrit 40 points et 45 ou 46 points au collège mais jamais 50", a réagi Parker qui, avant même la première prolongation, avait déjà effacé son précédent record de 38 points, datant de janvier 2006.