Tony Parker, encore la tête dans les étoiles

Le Français de San Antonio a été retenu jeudi pour jouer son troisième All Star Game NBA, le match annuel qui oppose les meilleurs joueurs de la Conférence Est à celle de l'Ouest.

Avec 20,5 points et 6,5 passes décisives de moyenne, le Français de 26 ans vit sa saison régulière la plus faste en termes statistiques depuis son arrivée aux États-Unis en 2001. Il détient ainsi le record de la saison du nombre de points marqués en un match, établi le 6 novembre contre Minnesota (55).

Une marque qui pourrait bien tenir jusqu'à la fin de la saison régulière, en avril, et ferait une jolie ligne de plus sur le riche pedigree du triple champion NBA (2003, 2005, 2007), plus jeune meneur de jeu titulaire en NBA et premier européen à être désigné meilleur joueur des finales (en 2007).