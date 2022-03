Tony Parker poursuit une agence photo en diffamation

Tony Parker a porté plainte en diffamation contre une agence de photographie, après la publication d'allégations sur une prétendue liaison du sportif avec un mannequin.

S'exprimant dans People magazine, Tony Parker, 25 ans, et Eva Longoria, 32 ans, ont également démenti toute relation extraconjugale. "J'aime ma femme. Elle est la meilleure chose (qui ait pu m'arriver) de ma vie et je n'ai jamais été plus heureux", a dit Parker. La star de la série TV "Desperate Housewive" a ajouté: "Tony n'est rien d'autre qu'un mari parfait".