Top 10: Quel est le pays le plus accueillant d’Europe?

10e: la Croatie avec 91,78 points

9e: Malte avec 91,92 points

À Malte, la mer n’est jamais bien loin, tout au plus à 20 minutes de route. Mais l’île a encore bien d’autres atouts allant des temples antiques aux dédales de ruelles historiques en passant par les dramatiques falaises et criques secrètes, sans oublier ses boutiques traditionnelles, son patrimoine culinaire riche et sa scène créative bouillonnante. De toute évidence, les habitants y sont aussi particulièrement accueillants et parlent parfaitement l’anglais de surcroît.