«M6»: «Top Chef»: Danny a perdu 5 kilos pendant le tournage

«On tournait trois épisodes par jour. Ça a été ultra rapide. Après «La brigade cachée», j’avais l’impression de sortir d’une machine à laver. J’étais totalement mort. J’étais usé, rincé», s’est-il souvenu. Et alors que les trois cuisiniers encore en course ont eu droit à une semaine de repos, avant les quarts de finale, Danny a enchaîné les tournages en dormant parfois moins de six heures par nuit.