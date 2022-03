Eau potable à Luxembourg : Top départ pour le château d'eau du Kirchberg

LUXEMBOURG - La première pierre de l'édifice pouvant contenir jusqu'à 1 000 m3 d'eau a été posée ce mercredi matin.

Le château d'eau mesurera 50 m de haut et sera bardé de bois non traité.

Le Kirchberg, ses entreprises et ses 7 620 habitants sont actuellement approvisionnés en eau potable par le seul réservoir de Senningerberg (4 000 m3). Insuffisant pour un quartier en pleine expansion dont les besoins en eau ne cessent de croître. La Ville a donc lancé, en octobre 2015, un concours d'architectes pour la construction d'un château d'eau, boulevard Pierre Frieden, au nord du plateau. Avec un cahier des charges précis, le futur édifice se trouvant dans une zone Natura 2000.

Le groupement hispano-luxembourgeois Temperaturas Extremas Arquitectos et Simon-Christiansen & Associée a décroché le contrat en proposant un château d'eau bardé de bois non traité, permettant l'installation de nichoirs à oiseaux et d'abris à chauve-souris.