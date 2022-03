Troubles alimentaires : Tori Spelling est un squelette

Alors qu’elle a toujours démenti être anorexique, Tori Spelling est à nouveau la cible de rumeurs concernant ses troubles alimentaires. Elle n’a plus que la peau sur les os et ne pèserait que 44 kilos.

Maigrissime, l’actrice a fait peur à la journaliste Ashley Neglia lors d’une récente interview. «J’ai été choquée! Tori était squelettique. Sa robe ne pouvait pas dissimuler ses bras décharnés et son décolleté si creux», raconte Ashley Neglia sur son site thatsfit.com. «Plus je lui parlais, plus je me sentais désolée pour elle. Dans la pièce, il y avait un plat avec des mini-hamburgers. J’ai dû me retenir de les lui donner!»