Attention les yeux: Torse nu à 50 ans, Jared Leto enflamme Instagram

À bientôt 51 ans – il les fêtera le 26 décembre prochain – Jared Leto tient la forme. Preuve en est la photo de lui torse nu à la plage que l’artiste américain a publiée le 24 novembre dernier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette publication n’a pas laissé ses abonnés de marbre.

«Comment est-il possible qu’il ait 50 ans?» s’interroge une internaute. «De quel groupe sanguin est le sang qu’il boit pour avoir l’air d’avoir 25 ans?» «Ce mec est un vampire» plaisantent certains. «Le plus beau mec de 50 ans au monde», s’enthousiasme l’une de ses fans.

Une hygiène de vie saine

Jared Leto, qui n’hésite pas à prendre ou perdre du poids pour des rôles au cinéma comme cela a été le cas dans les longs-métrages «Dallas Buyers Club» pour lequel il avait reçu l’Oscar du meilleur dans un second rôle en 2014, a adopté une hygiène de vie ultra saine. Le chanteur du groupe «Thirty Seconds to Mars» est un passionné d’escalade. Il pratique aussi le vélo, le yoga et la méditation.