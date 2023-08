Etats-Unis: Torse nu à la plage, Biden fait le buzz

Dimanche, le démocrate de 80 ans et son épouse Jill Biden, en vacances dans la station balnéaire de Rehoboth (Delaware, est), se sont offert un intermède au bord de l’eau. Une journaliste de l’AFP les a vus arriver en voiture, munis de serviettes et de lecture – des documents pour lui, un roman pour elle.

Joe - portant un short bleu vif et un t-shirt foncé, une casquette et des baskets - et Jill Biden se sont ensuite installés sous un parasol, sur des chaises longues. À bonne distance du groupe de journalistes accrédités à la Maison-Blanche qui les suivait, et qui a été rapidement escorté loin de la plage.