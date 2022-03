Naufrage de l'Erika : Total pourrait en référer à Strasbourg

L'avocat du pétrolier français a évoqué mardi la possibilité d'introduire un recours devant la justice européenne après la confirmation de sa condamnation pour la marée noire de 1999.

«Les arrêts de la Cour de cassation sont susceptibles de recours devant la cour européenne de Strasbourg notamment sur le respect des formes et du fond», a dit Me Soulez Larivière qui a précisé qu'il déciderait d'introduire ou non ce recours «après avoir étudié l'arrêt» de 300 pages.

La Cour de cassation a condamné mardi Total, qui avait été exonéré de responsabilité civile par la cour d'appel de Paris, à «réparer les conséquences du dommage solidairement avec ses coprévenus d'ores et déjà condamnés» à des dommages et intérêts, selon l'arrêt. Cette décision était très attendue par les victimes de cette catastrophe écologique, qui redoutaient une annulation définitive de toute la procédure. Le naufrage, le 12 décembre 1999, de l'Erika, navire vieux de 25 ans battant pavillon maltais, affrété par le groupe français Total et appartenant à un armateur italien, avait souillé 400 kilomètres de côtes de la pointe du Finistère à la Charente-Maritime, et mazouté quelque 150 000 oiseaux.