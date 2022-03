Naufrage de l'Erika – Total pourrait une nouvelle fois boire la tasse

Le jugement de première instance avait reconnu un préjudice écologique pour le Morbihan et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), donnant pour la première fois un prix à la nature. Les régions Bretagne, Poitou-Charentes et Pays de la Loire, ainsi que les départements du Finistère et de la Vendée demandent également une indemnisation à ce titre.