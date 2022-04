Gagne tes entrées : TotalEnergies 6 heures de Spa-Francorchamps WEC

L'essentiel t'offre tes places pour les 6 heures de Spa-Francorchamps, le 7 mai 2022.

La saison 10 marque le dixième anniversaire du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA, une année marquante pour la série qui s'apprête à entrer dans une nouvelle ère dorée des voitures de sport. La nouvelle catégorie Hypercar a attiré un certain nombre de constructeurs mondiaux (anciens et nouveaux) vers les courses d'endurance, et le décor est planté pour quelques années très excitantes à venir.